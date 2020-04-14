2020-04-14T15:29:04+03:00
Общество

В Пурпе планируют провести турнир по силовому экстриму

Участникам придется кантовать автомобильные покрышки, поднимать над головой бревна
Анна Полякова
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В Пурпе планируют провести мастерский турнир по силовому экстриму Фото: puradm.ruВ Пурпе планируют провести мастерский турнир по силовому экстриму Фото: puradm.ru
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В Пурпе планируют провести масштабное спортивное мероприятие. В июне организуют мастерский турнир по силовому экстриму. Своё участие в нём в качестве ведущего подтвердил восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике Михаил Кокляев. Он сообщил, что турнир посвящён 75-летию Победы над фашисткой Германией.

Как отмечает тренер по пауэрлифтингу пурпейского спорткомплекса «Зенит» Дмитрий Хвостенко, силовой экстрим – специфический вид спорта. В нём каждое упражнение сложное, потому что веса запредельные, подъёмы нестандартные.

Участникам приходится кантовать автомобильные покрышки, переносить большие снаряды, поднимать над головой бревна – это не штанга.

- Их не взять, как удобно, и неподготовленным спортсменам здесь, конечно, делать нечего, - говорит Дмитрий Хвостенко – мастер спорта по пауэрлифтингу. Два года назад входил в двадцатку сильнейших стронгменов России.

Соревнования по силовому экстриму в Пурпе проводят с 2015 года. Прошлогодний турнир превзошёл ожидания и участников, и болельщиков. Шестеро силачей поднимали 125-килограммовую «ось Аполлона», переворачивали трёхсоткилограммовые покрышки, тянули автомобиль, поднимали громадные природные камни на бочки и буксировали грузовик весом 2 тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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