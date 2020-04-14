В Пурпе планируют провести турнир по силовому экстриму
В Пурпе планируют провести масштабное спортивное мероприятие. В июне организуют мастерский турнир по силовому экстриму. Своё участие в нём в качестве ведущего подтвердил восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике Михаил Кокляев. Он сообщил, что турнир посвящён 75-летию Победы над фашисткой Германией.
Как отмечает тренер по пауэрлифтингу пурпейского спорткомплекса «Зенит» Дмитрий Хвостенко, силовой экстрим – специфический вид спорта. В нём каждое упражнение сложное, потому что веса запредельные, подъёмы нестандартные.
Участникам приходится кантовать автомобильные покрышки, переносить большие снаряды, поднимать над головой бревна – это не штанга.
- Их не взять, как удобно, и неподготовленным спортсменам здесь, конечно, делать нечего, - говорит Дмитрий Хвостенко – мастер спорта по пауэрлифтингу. Два года назад входил в двадцатку сильнейших стронгменов России.
Соревнования по силовому экстриму в Пурпе проводят с 2015 года. Прошлогодний турнир превзошёл ожидания и участников, и болельщиков. Шестеро силачей поднимали 125-килограммовую «ось Аполлона», переворачивали трёхсоткилограммовые покрышки, тянули автомобиль, поднимали громадные природные камни на бочки и буксировали грузовик весом 2 тонны.
ИСТОЧНИК KP.RU