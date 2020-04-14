В Салехарде стартовала адресная «молочная» помощь

14 Апр 2020 2020-04-14T12:41:50+03:00

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В Салехарде дали старт благотворительной акции по регулярной раздаче молока нуждающимся. Единственное салехардское предприятие по производству молочной продукции «ВАА-Агро» будет ежедневно до 30 апреля бесплатно выделять от 50 до 100 литров в день на эти цели. При необходимости поставки продукции могут продлиться и дольше.

Центры социального обслуживания граждан будут развозить молоко своим подопечным. Первая партия молока в 80 литров уже поступила сегодня в Департамент по труду и соцзащите. Молоко будет также передано в салехардский социальный дом, где проживают одинокие граждане. Способ передачи во всех случаях – бесконтактный.

«Молочную» помощь будут получать пожилые люди, одиноко проживающие граждане и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Круг людей, нуждающихся в адресной «молочной» помощи, определён департаментом социальной защиты населения города.

На предприятии говорят, что хотели бы внести свой вклад и поддержать жителей города, которые сегодня нуждаются в помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU