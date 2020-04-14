Пять ямальцев излечились от коронавируса
На Ямале появились первые выздоровевшие от коронавируса. Пять человек прошли лечение, тесты показали у них отрицательные результаты. Об этом сообщили в Оперативном штабе ЯНАО 14 апреля.
Двое из выздоровевших – жители Надымского района, где сейчас фиксируется больше всего случаев COVID-19. Еще трое - из Нового Уренгоя. Люди будут выписаны из стационаров в течение дня.
Между тем, количество заболевших новой инфекцией на Ямале увеличилось на семь и составило 73 человека. Вновь выявленные случаи приходятся на контактных с ранее заболевшими в Пуровском районе. Решается вопрос об их госпитализации в инфекционное отделение Ноябрьской ЦГБ.
Кроме того, 72 человека сейчас на госпитализации, так как были в контакте с больными. Они ждут результаты тестов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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