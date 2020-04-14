2020-04-14T12:28:08+03:00
Общество

Пять ямальцев излечились от коронавируса

Люди будут выписаны из стационаров в течение дня
Анна Полякова
Поделиться:
Пять ямальцев излечились от коронавируса Фото: yanao.ruПять ямальцев излечились от коронавируса Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале появились первые выздоровевшие от коронавируса. Пять человек прошли лечение, тесты показали у них отрицательные результаты. Об этом сообщили в Оперативном штабе ЯНАО 14 апреля.

Двое из выздоровевших – жители Надымского района, где сейчас фиксируется больше всего случаев COVID-19. Еще трое - из Нового Уренгоя. Люди будут выписаны из стационаров в течение дня.

Между тем, количество заболевших новой инфекцией на Ямале увеличилось на семь и составило 73 человека. Вновь выявленные случаи приходятся на контактных с ранее заболевшими в Пуровском районе. Решается вопрос об их госпитализации в инфекционное отделение Ноябрьской ЦГБ.

Кроме того, 72 человека сейчас на госпитализации, так как были в контакте с больными. Они ждут результаты тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальцев просят отметить Пасху, не покидая дома
В Салехарде стартовала адресная «молочная» помощь
Пять ямальцев излечились от коронавируса
На Ямале действуют ледовая переправа через Обь и два зимника
Надымчанина, убившего бутылкой приятеля, отправили на 8 лет в колонию
Губернатор Ямала поделился кровью, чтобы помочь медикам
На Ямале распространяют фейковый рецепт профилактики COVID-19 от Рошаля
В Салехарде столкнулись две иномарки: пострадал пассажир
Ямальские шахматисты вышли в финал «Битвы регионов»
Двоих надымчан судят за попытку массового убийства
В Салемале школьница сшила маски для пожарных, полицейских и медиков
На ямальской трассе внедорожник сбил пешехода
Лучшие проекты по развитию сел Ямала претендуют на господдержку
Запах хлорки для ханымейцев означает спокойствие
Агрессивный ямалец вынудил свою жену вызвать полицию