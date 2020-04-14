2020-04-14T11:32:02+03:00
Общество

На Ямале действуют ледовая переправа через Обь и два зимника

Сезонные трассы закрываются в связи с окончанием сезона
Анна Полякова
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На Ямале действуют ледовая переправа через Обь и два зимникаНа Ямале действуют ледовая переправа через Обь и два зимникаФото: Анна Полякова
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На Ямале 14 апреля действует ледовая переправа через Обь и два зимника, которые работают только для полноприводных машин, сообщает дорожная дирекция ЯНАО.

Между городами Салехард и Лабытнанги в привычном режиме разрешен проезд для колесных транспортных средств массой до 30 тонн, для гусеничных – до 45 тонн.

Движение по участку автозимника Лабытнанги – Мужи разрешено для полноприводных транспортных средств общей массой до 30 тонн. Часть сезонной трассы уже закрыта до следующего сезона. Участок Мужи – Азовы – Теги уже не действует.

По зимнику Коротчаево – Красноселькуп движение разрешено для полноприводных машин. Днем с 8.00 до 20.00 пропускают автомобили не тяжелее 3,5 тонн. Ночью грузоподъёмность повышается до 20 тонн.

Зимник Салехард – Надым закрыт в связи с окончанием сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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