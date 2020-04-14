На Ямале действуют ледовая переправа через Обь и два зимника
На Ямале 14 апреля действует ледовая переправа через Обь и два зимника, которые работают только для полноприводных машин, сообщает дорожная дирекция ЯНАО.
Между городами Салехард и Лабытнанги в привычном режиме разрешен проезд для колесных транспортных средств массой до 30 тонн, для гусеничных – до 45 тонн.
Движение по участку автозимника Лабытнанги – Мужи разрешено для полноприводных транспортных средств общей массой до 30 тонн. Часть сезонной трассы уже закрыта до следующего сезона. Участок Мужи – Азовы – Теги уже не действует.
По зимнику Коротчаево – Красноселькуп движение разрешено для полноприводных машин. Днем с 8.00 до 20.00 пропускают автомобили не тяжелее 3,5 тонн. Ночью грузоподъёмность повышается до 20 тонн.
Зимник Салехард – Надым закрыт в связи с окончанием сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU