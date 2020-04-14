2020-04-14T11:17:51+03:00
Происшествия

Надымчанина, убившего бутылкой приятеля, отправили на 8 лет в колонию

Мужчина умер у себя дома спустя два дня от субдуральной гематомы
Анна Полякова
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Надымчанина, убившего бутылкой приятеля, отправили на 8 лет в колониюНадымчанина, убившего бутылкой приятеля, отправили на 8 лет в колониюФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме 35-летнему мужчине зачитали приговор. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Надымчанин 16 июля 2019 года зашел в гости к приятели. Мужчины выпивали, в какой-то момент между знакомыми произошел конфликт. Пришедший схватил бутылку из-под шампанского и нанес хозяину квартиры удар по голове, а затем еще несколько ударов кулаками.

После расправы гость ушел. Оставшийся мужчина два дня мучился от нестерпимой боли. В результате умер у себя в квартире. По результатам судебно-медицинской экспертизы, он скончался в результате черепно-мозговой травмы с развитием субдуральной гематомы, осложнившейся отеком головного мозга.

Его тело обнаружила подруга, она же и пояснила сотрудникам правоохранительных органов о том, что произошло накануне.

Суд назначил надымчанину наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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