Надымчанина, убившего бутылкой приятеля, отправили на 8 лет в колонию
В Надыме 35-летнему мужчине зачитали приговор. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.
Надымчанин 16 июля 2019 года зашел в гости к приятели. Мужчины выпивали, в какой-то момент между знакомыми произошел конфликт. Пришедший схватил бутылку из-под шампанского и нанес хозяину квартиры удар по голове, а затем еще несколько ударов кулаками.
После расправы гость ушел. Оставшийся мужчина два дня мучился от нестерпимой боли. В результате умер у себя в квартире. По результатам судебно-медицинской экспертизы, он скончался в результате черепно-мозговой травмы с развитием субдуральной гематомы, осложнившейся отеком головного мозга.
Его тело обнаружила подруга, она же и пояснила сотрудникам правоохранительных органов о том, что произошло накануне.
Суд назначил надымчанину наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU