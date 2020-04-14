Губернатор Ямала поделился кровью, чтобы помочь медикам

14 Апр 2020 2020-04-14T10:44:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поделился своей кровью. По его мнению, это один из достойных способов оказать помощь медикам региона. Об этом глава региона написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте», продемонстрировав фотографию, где он с катетером в вене расположился в кресле процедурного кабинета.

«Есть много способов помочь нашим медикам. В том числе - донорство. Хочу поблагодарить всех доноров Ямала: благодаря им в регионе на сегодняшний день нет дефицита крови», - отметил губернатор.

Он также добавил, что сегодня главная помощь, которую может оказать каждый, - это остаться дома. В завершении глава Ямала призвал беречь в врачей, которые сейчас на передовой в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU