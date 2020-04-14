2020-04-14T10:44:46+03:00
Общество

Губернатор Ямала поделился кровью, чтобы помочь медикам

Глава региона призвал беречь в врачей
Анна Полякова
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Губернатор Ямала поделился кровью, чтобы помочь медикам Фото: личная страница Дмитрия Артюхова vk.comГубернатор Ямала поделился кровью, чтобы помочь медикам Фото: личная страница Дмитрия Артюхова vk.com
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поделился своей кровью. По его мнению, это один из достойных способов оказать помощь медикам региона. Об этом глава региона написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте», продемонстрировав фотографию, где он с катетером в вене расположился в кресле процедурного кабинета.

«Есть много способов помочь нашим медикам. В том числе - донорство. Хочу поблагодарить всех доноров Ямала: благодаря им в регионе на сегодняшний день нет дефицита крови», - отметил губернатор.

Он также добавил, что сегодня главная помощь, которую может оказать каждый, - это остаться дома. В завершении глава Ямала призвал беречь в врачей, которые сейчас на передовой в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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