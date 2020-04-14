2020-04-14T10:27:16+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале распространяют фейковый рецепт профилактики COVID-19 от Рошаля

Знаменитый доктор опроверг эти «рекомендации»
Анна Полякова
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На Ямале распространяют фейковый рецепт профилактики COVID-19 от Рошаля Фото: Оперативный штаб ЯНАОНа Ямале распространяют фейковый рецепт профилактики COVID-19 от Рошаля Фото: Оперативный штаб ЯНАО
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В ямальских мессенджерах распространяется фейковый рецепт профилактики коронавируса. Об этом предупредили в оперативном штабе ЯНАО. В сообщении неизвестный мужчина рассказывает о том, что «самое надежное средство от коронавируса – это чеснок». Северян подкупает схожесть с голосом Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессора Леонида Рошаля.

В фейковом рецепте говорится, что есть чеснок надо по утрам, едва проснувшись, до еды. Измельчить один-два зубчика и проглотить, запивая водой. Знаменитый доктор опроверг эти «рекомендации».

Леонид Рошаль посоветовал россиянам поменьше паниковать и соблюдать элементарные правила гигиены, чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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