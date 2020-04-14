На Ямале распространяют фейковый рецепт профилактики COVID-19 от Рошаля
В ямальских мессенджерах распространяется фейковый рецепт профилактики коронавируса. Об этом предупредили в оперативном штабе ЯНАО. В сообщении неизвестный мужчина рассказывает о том, что «самое надежное средство от коронавируса – это чеснок». Северян подкупает схожесть с голосом Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессора Леонида Рошаля.
В фейковом рецепте говорится, что есть чеснок надо по утрам, едва проснувшись, до еды. Измельчить один-два зубчика и проглотить, запивая водой. Знаменитый доктор опроверг эти «рекомендации».
Леонид Рошаль посоветовал россиянам поменьше паниковать и соблюдать элементарные правила гигиены, чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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