На Ямале распространяют фейковый рецепт профилактики COVID-19 от Рошаля

14 Апр 2020 2020-04-14T10:27:16+03:00

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В ямальских мессенджерах распространяется фейковый рецепт профилактики коронавируса. Об этом предупредили в оперативном штабе ЯНАО. В сообщении неизвестный мужчина рассказывает о том, что «самое надежное средство от коронавируса – это чеснок». Северян подкупает схожесть с голосом Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессора Леонида Рошаля.

В фейковом рецепте говорится, что есть чеснок надо по утрам, едва проснувшись, до еды. Измельчить один-два зубчика и проглотить, запивая водой. Знаменитый доктор опроверг эти «рекомендации».

Леонид Рошаль посоветовал россиянам поменьше паниковать и соблюдать элементарные правила гигиены, чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU