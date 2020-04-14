2020-04-14T10:03:32+03:00
Происшествия

В Салехарде столкнулись две иномарки: пострадал пассажир

ДТП случилось на перекрестке улиц Мира и Матросова
Анна Полякова
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В Салехарде столкнулись две иномарки: пострадал пассажир Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Салехарде столкнулись две иномарки: пострадал пассажир Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Салехарде дорогу не поделили две иномарки. Авария произошла на перекрестке улиц Мира и Матросова ночью 13 апреля.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, около 00 часов 30 минут водитель автомобиля «Фиат» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «Ниссан». В результате ДТП травмы получил пассажир второго автомобиля.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано одиннадцать ДТП, в результате которых травмировано два человека. С начала 2020 года в 1697 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 149 травмированы, в их числе 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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