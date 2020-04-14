Ямальские шахматисты вышли в финал «Битвы регионов»

14 Апр 2020 2020-04-14T09:50:51+03:00

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Команда «Полярная шахматная школа Анатолия Карпова» выступила в межклубном лично-командном турнире «Битва регионов», который являлся отборочным турниром для попадания в Суперлигу.

Ямальцы сошлись в борьбе с представителями Московской, Липецкой, Курской и Тюменской областей, Хабаровского и Красноярского краев. В результате северяне, набрав 144 очка, заняли третье место, завоевав право на участие в IV межклубном лично-командном турнире «Битва регионов» (Суперлига).

Сразу по окончанию первого турнира состоялся второй с участием 25 команд. Соперниками Полярной школы стали шахматисты из Воронежской, Тюменской, Волгоградской, Владимирской и Курской областей, республики Тывы и Красноярского края.

Всего в турнире играло 167 человек, из них - 61 представляли Полярную шахматную школу А.Карпова. Ямальская команда уверенно лидировала и, набрав 212 очков, заняла первое место с правом участия в финальном турнире.

ИСТОЧНИК KP.RU