2020-04-14T10:05:23+03:00
Происшествия

Двоих надымчан судят за попытку массового убийства

Один из раненых скончался на месте преступления
Анна Полякова
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Двое надымчан пытались расстрелять пятерых горожанДвое надымчан пытались расстрелять пятерых горожанФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме будут судить двоих мужчин, которые пытались расстрелять пятерых горожан. В декабре 2018 года пара, вооружившись огнестрельным нарезным оружием, решила охотиться за своими недругами. Надымчане ездили по городу на автомобиле, обнаружив на улице оппонентов, вступили с ними в конфликт.

В результате трое горожан получили ранения. Они пытались сопротивляться. В результате им удалось скрыться. Однако медики успели спасти только двоих раненых, один из них скончался на месте происшествия.

В процессе расследования уголовного дела задержанные оказали давление на свидетелей, поэтому следствием предпринимались меры по обеспечению их безопасности.

Им предъявлено обвинение по трем статьям: «групповое убийство», «покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору» и «незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия». В настоящее уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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