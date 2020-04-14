В Салемале школьница сшила маски для пожарных, полицейских и медиков

14 Апр 2020 2020-04-14T09:14:22+03:00

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Пожарные села Салемал Салемал Ямальского района получили многоразовые защитные маски, которые сшила десятиклассница Юлия Шушпанова.

Девушка - волонтёр школьного отряда «Нядма и его команда». Маски она передала через своего отца, который работает начальником этого же караула. Одновременно Юлия сшила защитные маски для врачей поселковой амбулатории, полиции и представителей администрации. В общей сложности девушка изготовила более 50 масок.

Девушка со всей ответственностью отнеслась к режиму самоизоляции. Она рассказала, что сама, учится дистанционно, однако есть люди, которым профессия не позволяет находиться дома. Это врачи, пожарные, полицейские, социальные работники, представители обслуживающих организаций – они ежедневно выходят на работу.

- Я умею шить и решила сделать доброе дело – смастерила защитные маски и передала их тем, кому они очень нужны в данный момент. Берегите себя, а мы останемся дома, - говорит Юлия.

ИСТОЧНИК KP.RU