На ямальской трассе внедорожник сбил пешехода
На автодороге между Новым Уренгоем и поселком Ямбург пешеход попал под колеса внедорожника. Водитель автомобиля «Тойота Ланд Крузер» не заметил человека. Авария случилась около 7 часов 55 минут 13 апреля на 2 километре трассы, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.
По предварительным данным, автомобилист не убедился в безопасности движения и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП он получил травму. По словам очевидцев, которые обсуждают ДТП в соцсети, пострадавший мужчина в момент аварии был в жилете со светоотражающими элементами.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых травмировано 2 человека. С начала 2020 года в 1697 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 149 травмированы, в их числе 12 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU