На ямальской трассе внедорожник сбил пешехода

14 Апр 2020 2020-04-14T08:53:36+03:00

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На автодороге между Новым Уренгоем и поселком Ямбург пешеход попал под колеса внедорожника. Водитель автомобиля «Тойота Ланд Крузер» не заметил человека. Авария случилась около 7 часов 55 минут 13 апреля на 2 километре трассы, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

По предварительным данным, автомобилист не убедился в безопасности движения и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП он получил травму. По словам очевидцев, которые обсуждают ДТП в соцсети, пострадавший мужчина в момент аварии был в жилете со светоотражающими элементами.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых травмировано 2 человека. С начала 2020 года в 1697 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 149 травмированы, в их числе 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU