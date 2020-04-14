Лучшие проекты по развитию сел Ямала претендуют на господдержку

14 Апр 2020 2020-04-14T07:53:14+03:00

Их финансирование возьмут на себя федеральный, окружной и муниципальный бюджеты

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Государственную поддержку могут получить лучшие проекты по развитию сельских территорий Ямала. Помимо направлений по улучшению жилищных условий, в том числе и в рамках «сельской ипотеки», программа включает и ряд других важных мероприятий, на реализацию которых можно получить поддержку из федеральной казны.

По условиям программы «Комплексное развитие сельских территорий», проекты, прошедшие отбор, будут на 80% финансироваться из федерального и окружного бюджетов и на 20% - из бюджета муниципалитета, сообщили в правительстве ЯНАО.

Проектов по направлению «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено множество. В них идет речь, например, о создании и обустройстве зон отдыха, организации освещения дорог, обустройстве площадок накопления ТКО, обеспечивающих раздельный сбор мусора, сохранении и восстановлении природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Ещё одно направление - «Современный облик сельских территорий». Оно включает строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, развитие энергосберегающих технологий; а также развитие телекоммуникаций.

Первые заявки уже поступили из Ямальского и Красноселькупского районов. Их проекты касаются развития инженерной инфраструктуры и обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

- Приём заявок продлится в департаменте до середины мая, после чего мы направим их на рассмотрение в Минсельхоз, - рассказал Александр Земских, заместитель директора департамента АПК ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU