2020-04-14T07:53:14+03:00
Экономика

Лучшие проекты по развитию сел Ямала претендуют на господдержку

Их финансирование возьмут на себя федеральный, окружной и муниципальный бюджеты
Анна Полякова
Поделиться:
Лучшие проекты по развитию сел Ямала претендуют на господдержку Фото: yanao.ruЛучшие проекты по развитию сел Ямала претендуют на господдержку Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Государственную поддержку могут получить лучшие проекты по развитию сельских территорий Ямала. Помимо направлений по улучшению жилищных условий, в том числе и в рамках «сельской ипотеки», программа включает и ряд других важных мероприятий, на реализацию которых можно получить поддержку из федеральной казны.

По условиям программы «Комплексное развитие сельских территорий», проекты, прошедшие отбор, будут на 80% финансироваться из федерального и окружного бюджетов и на 20% - из бюджета муниципалитета, сообщили в правительстве ЯНАО.

Проектов по направлению «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено множество. В них идет речь, например, о создании и обустройстве зон отдыха, организации освещения дорог, обустройстве площадок накопления ТКО, обеспечивающих раздельный сбор мусора, сохранении и восстановлении природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Ещё одно направление - «Современный облик сельских территорий». Оно включает строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, развитие энергосберегающих технологий; а также развитие телекоммуникаций.

Первые заявки уже поступили из Ямальского и Красноселькупского районов. Их проекты касаются развития инженерной инфраструктуры и обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

- Приём заявок продлится в департаменте до середины мая, после чего мы направим их на рассмотрение в Минсельхоз, - рассказал Александр Земских, заместитель директора департамента АПК ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салемале школьница сшила маски для пожарных, полицейских и медиков
На ямальской трассе внедорожник сбил пешехода
Лучшие проекты по развитию сел Ямала претендуют на господдержку
Запах хлорки для ханымейцев означает спокойствие
Агрессивный ямалец вынудил свою жену вызвать полицию
Ямальский ЕРИЦ возобновил работу центров обслуживания клиентов
Погода на Ямале 14 апреля: осадки не ожидаются
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 апреля 2020 года составило 66
На Ямале не будут начислять пени за долги по ЖКУ во время пандемии
Салехардские учителя провели за неделю 10 тысяч дистанционных уроков
Надымчанину грозит 10 лет тюрьмы за полграмма «синтетики»
«Северяне против коронавируса»: ямальцам помогут продуктовыми наборами
Строительство на Ямале во время пандемии продолжится по новым правилам
Новуренгоец за поножовщину во время застолья получил два года колонии
Поезда на Ямале из-за коронавируса будут ходить по новому расписанию
Юные дипломаты Ямала участвуют в онлайн-проектах Дипломатической академии МИДа
В Салехарде ищут убийцу, зарезавшего семейную пару
Ямальские семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трёх лет
Пуровчанин, пытаясь рефинансировать кредит, нарвался на мошенника
Дежурных детских садов на Ямале станет больше
Совхоз в Пуровском районе начал пополняться «ямальским соболем»
В Ноябрьске и Надыме ночью горели девятиэтажки
Ямалспас проводит дезинфекцию объектов в округе
Зимник «Лабытнанги - Теги» частично закрыли
На Ямале даты свадеб перенесли больше половины пар