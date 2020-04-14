Запах хлорки для ханымейцев означает спокойствие

14 Апр 2020 2020-04-14T07:33:45+03:00

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Поселок Ханымей Пуровского района пропах хлоркой. Здесь продолжают тотальную дезинфекцию общественных мест. В муниципалитете продолжается вторая неделя карантина – подтверждено девять диагнозов заболевания COVID-19. В посёлке регулярно дезинфицируют общественные территории, улицы и подъезды многоквартирных домов.

В Центральном парке люди в защитных костюмах распыляют специальный раствор на лавочки, урны и памятники. Обеззараживание проводят везде – на остановках, общественных территориях, улицах, дворах и детских игровых площадках. Дезинфекцию начинают уже на въезде в посёлок. Без санитарной обработки транспорт в населенный пункт не впускают. Машины на КПП проверяют, пропускают только те, у которых есть спецпропуска. Обрабатывают колеса хлором.

В подъездах пахнет хлоркой, для многих сейчас это запах спокойствия. Управляющие организации дезинфицируют места общего пользования в многоквартирниках один раз в два дня. А входные двери обеззараживают ежедневно. Обрабатывают входные группы, двери, панели, перила, почтовые ящики, светильники, выключатели, электрические ящики.

Работа по обеззараживанию подъездов под пристальным вниманием жильцов, эту тему активно обсуждают в соцсетях. Заметив халтуру, жители могут обратиться в администрацию.

При дожде или снегопаде обрабатывать качели или скамейки бессмысленно, но на санобработку подъездов она не влияет: эта работа должна продолжаться вне зависимости от прогноза погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU