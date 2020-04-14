Агрессивный ямалец вынудил свою жену вызвать полицию

14 Апр 2020 2020-04-14T07:06:03+03:00

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В Шурышкарском районе женщина пыталась найти защиту от агрессивного мужа, вызвав полицию. Днем 9 апреля в селе Мужи в отдел полиции позвонила местная жительница с просьбой о помощи.

Женщина сообщила, что боится своего пьяного мужа, он нападал не только на нее, но и к членам семьи. Участковый уполномоченный потребовал от тирана прекратить противоправные действия. В ответ на это ямалец нанес полицейскому удар кулаком в лицо.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU