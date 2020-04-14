2020-04-14T07:06:03+03:00
Происшествия

Агрессивный ямалец вынудил свою жену вызвать полицию

Тиран встретил правоохранителя кулаком
Анна Полякова
Поделиться:
Агрессивный ямалец вынудил свою жену вызвать полицию Фото: pixabay.comАгрессивный ямалец вынудил свою жену вызвать полицию Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Шурышкарском районе женщина пыталась найти защиту от агрессивного мужа, вызвав полицию. Днем 9 апреля в селе Мужи в отдел полиции позвонила местная жительница с просьбой о помощи.

Женщина сообщила, что боится своего пьяного мужа, он нападал не только на нее, но и к членам семьи. Участковый уполномоченный потребовал от тирана прекратить противоправные действия. В ответ на это ямалец нанес полицейскому удар кулаком в лицо.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салемале школьница сшила маски для пожарных, полицейских и медиков
На ямальской трассе внедорожник сбил пешехода
Лучшие проекты по развитию сел Ямала претендуют на господдержку
Запах хлорки для ханымейцев означает спокойствие
Агрессивный ямалец вынудил свою жену вызвать полицию
Ямальский ЕРИЦ возобновил работу центров обслуживания клиентов
Погода на Ямале 14 апреля: осадки не ожидаются
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 апреля 2020 года составило 66
На Ямале не будут начислять пени за долги по ЖКУ во время пандемии
Салехардские учителя провели за неделю 10 тысяч дистанционных уроков
Надымчанину грозит 10 лет тюрьмы за полграмма «синтетики»
«Северяне против коронавируса»: ямальцам помогут продуктовыми наборами
Строительство на Ямале во время пандемии продолжится по новым правилам
Новуренгоец за поножовщину во время застолья получил два года колонии
Поезда на Ямале из-за коронавируса будут ходить по новому расписанию
Юные дипломаты Ямала участвуют в онлайн-проектах Дипломатической академии МИДа
В Салехарде ищут убийцу, зарезавшего семейную пару
Ямальские семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трёх лет
Пуровчанин, пытаясь рефинансировать кредит, нарвался на мошенника
Дежурных детских садов на Ямале станет больше
Совхоз в Пуровском районе начал пополняться «ямальским соболем»
В Ноябрьске и Надыме ночью горели девятиэтажки
Ямалспас проводит дезинфекцию объектов в округе
Зимник «Лабытнанги - Теги» частично закрыли
На Ямале даты свадеб перенесли больше половины пар