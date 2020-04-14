Ямальский ЕРИЦ возобновил работу центров обслуживания клиентов

14 Апр 2020 2020-04-14T06:15:32+03:00

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Единый расчетно-информационный центр ЯНАО 13 апреля возобновил работу центров обслуживания клиентов. Однако во время пандемии коронавируса функционировать они будут с определенными условиями.

Приём граждан осуществляется по новым правилам - в ограниченном режиме и с соблюдением мер безопасности здоровья посетителей и сотрудников. В центр обслуживания клиентов запускать будут ограниченное количество человек, чтобы в помещении соблюдалась безопасная дистанция в 1,5 метра.

При входе каждому клиенту будут измерять температуру. При повышенной температуре вход в центр будет запрещен. Сотрудники ЕРИЦ ЯНАО просят клиентов в возрасте 65+ обратиться к близким или социальным работникам для решения вопросов передачи показаний приборов учета и оплаты ЖКУ дистанционными способами.

ИСТОЧНИК KP.RU