Погода на Ямале 14 апреля: осадки не ожидаются
Во вторник, 14 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -4 градуса. Пасмурно, кратковременный снег – в первой половине дня. Ветер северо-восточный 7 м/с.
В Ноябрьске +4 градуса. Солнечная погода в обед сменится на пасмурную, но осадки не ожидаются. Ветер восточный 5 м/с.
В Новом Уренгое -1 градус, пасмурно, без осадков. Восточный ветер 6 м/с.
В Надыме +1 градус. Пасмурно, без осадков. Ветер восточный 7 м/с.
В Губкинском +2 градуса, малооблачно, но без осадков. Ветер восточный 6 м/с.
В Тарко-Сале +2 градуса, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер восточный 5 м/с.
В Муравленко +2 градуса, солнечно. День пройдет без осадков. Ветер восточный 6 м/с.
В Лабытнанги -5 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU