14 Апр 2020 2020-04-14T05:16:04+03:00

Погода на Ямале 14 апреля: осадки не ожидаются Фото: pixabay.com

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Во вторник, 14 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -4 градуса. Пасмурно, кратковременный снег – в первой половине дня. Ветер северо-восточный 7 м/с.

В Ноябрьске +4 градуса. Солнечная погода в обед сменится на пасмурную, но осадки не ожидаются. Ветер восточный 5 м/с.

В Новом Уренгое -1 градус, пасмурно, без осадков. Восточный ветер 6 м/с.

В Надыме +1 градус. Пасмурно, без осадков. Ветер восточный 7 м/с.

В Губкинском +2 градуса, малооблачно, но без осадков. Ветер восточный 6 м/с.

В Тарко-Сале +2 градуса, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер восточный 5 м/с.

В Муравленко +2 градуса, солнечно. День пройдет без осадков. Ветер восточный 6 м/с.

В Лабытнанги -5 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU