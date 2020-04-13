Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 апреля 2020 года составило 66

13 Апр 2020 2020-04-13T23:00:10+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 14 апреля 2020 года

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В ночь с понедельника на вторник мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 14 апреля 2020 года. К этому часу подтверждено 66 случаев COVID-19. За минувшие сутки выявили еще четырех больных в Надымском районе и Новом Уренгое. Тесты подтвердились у членов семей и близких людей ранее заболевших. Контактные выявлены, обследованы, изолированы.

Теперь в Надымском районе уже 24 случая заболевания, в Салехарде - 17, в Новом Уренгое –12, в Ханымее Пуровского района –9. На месторождениях Пуровского района подтверждено 4 случая.

27 ямальцев, которые переносят коронавирус в легкой форме, лечатся дома. Однако большинство госпитализировано. В больнице 38 пациентов. Один из них в тяжелом состоянии. Женщина в отделении реанимации Ноябрьска уже 13-е сутки на ИВЛ. Остальные - в состоянии средней тяжести или удовлетворительном.

Врачи с особой настороженностью относиться к каждому случаю внебольничной пневмонии. Из 88 случаев заболевания в 11 подтвержден диагноз коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU