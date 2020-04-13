2020-04-13T16:50:57+03:00
Общество

На Ямале не будут начислять пени за долги по ЖКУ во время пандемии

Для жителей региона разработали памятку для решения вопросов в этой сфере
Анна Полякова
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На Ямале разработали памятку для решения вопросов в сфере ЖКХ Фото: yanao.ruНа Ямале разработали памятку для решения вопросов в сфере ЖКХ Фото: yanao.ru
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Управляющие и ресурсоснабжающие организации Ямала не будут начислять пени за просроченную оплату коммунальных услуг, чтобы поддержать граждан, которые не имеют возможности оплачивать ЖКУ дистанционно. Новый условия действуют в соответствии с предписаниями Правительства РФ и правительства ЯНАО.

Кроме того, в автономном округе принимаются все необходимые оперативные меры, чтобы обеспечить потребителей качественными и бесперебойными услугами ЖКХ, обезопасить граждан от распространения новой коронавирусной инфекции.

Для потребителей услуг ЖКХ разработана памятка для удобного, бесконтактного решения необходимых коммунальных вопросов. В брошюре описываются насущные вопросы, с которыми сталкиваются жители многоквартирников, находящиеся на самоизоляции.

Например, в ней перечислены дистанционные методы оплаты услуг ЖКХ, указаны телефоны горячих линий и экстренных служб, а также есть информация о порядке проведения УК дезинфицирующих мероприятий в местах общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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