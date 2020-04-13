Салехардские учителя провели за неделю 10 тысяч дистанционных уроков

13 Апр 2020 2020-04-13T15:50:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Неделю школьники в столице Ямала, как и во всем регионе, получают образование в дистанционном режиме. Всего за эту неделю было проведено около 3000 онлайн-уроков и 7000 уроков в режиме оффлайн, в которых были использованы лучшие онлайн-ресурсы для дистанционного образования.

Педагоги использовали такие платформы как «Российская электронная школа», «Учи.ру», «ЯКласс», «ЯндексУчебник» и другие. Учителя задействовали также популярные соцсети и мессенджеры. Первую неделю ученикам не задавали домашние задания для того, чтобы они могли адаптироваться к новой форме обучения.

В результате выяснили основную проблему дистанционного обучения – скорость интернета и перегруженность онлайн-ресурсов. Специалисты «Ростелекома» уже пытаются ее решит. Тем не менее, несмотря на сложности, такой опыт работы будет полезен всем, считают на Ямале. Особую благодарность заслужили родители школьников, которые помогали им в это сложное время.

Результаты первой недели дистанционного обучения обсудили на онлайн-педсовете. Педагоги обменивались впечатлениями, консультировались друг с другом, делились опытом работы и макетами уроков, обсуждали свои проблемы в ходе проведения дистанционных занятий и помогали друг другу в их решении, сообщили в администрации Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU