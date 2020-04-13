Надымчанину грозит 10 лет тюрьмы за полграмма «синтетики»

13 Апр 2020 2020-04-13T15:29:15+03:00

Злоумышленник заявил, что зелье приобрел для себя

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В Новом Уренгое пресекли факт незаконного оборота наркотиков. Надымчанину, которого задержали с наркотиками в кармане, грозит 10 лет тюрьмы.

Он попался полицейским 4 апреля 2020 года во время оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков сотрудниками полиции. 40-летнего мужчину взяли около жилого дома. При досмотре у него обнаружили два полимерных пакета с порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила подозрения правоохранителей. Изъятые вещества являются наркотическим средством синтетического происхождения массой 0,55 граммов. При этом злоумышленник заявил, что зелье он приобрел для личного потребления.

На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU