«Северяне против коронавируса»: ямальцам помогут продуктовыми наборами

13 Апр 2020 2020-04-13T15:04:10+03:00

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Ямальцы, которые оказались в трудной жизненной ситуации во время пандемии, будут получать продуктовые наборы. Акция социальной помощи, стартовавшая в регионе, называется «Северяне против коронавируса». Ее участниками могут стать малообеспеченные семьи с детьми, пожилые в возрасте от 60 лет и инвалиды.

Кроме доставки бесплатных продуктов нуждающимся, в рамках акции будет организована доставка готовых обедов врачам и медсестрам, работающих с больными коронавирусом, сообщает Муксун FM. В рамках акции «Северяне» за два месяца оплатят подключение к интернету школьников из малообеспеченных семей и внесут абонентскую плату, чтобы образовательный процесс не прерывался ни у одного ребенка. Заявки можно оставить на официальном сайте акции.

ИСТОЧНИК KP.RU