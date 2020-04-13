2020-04-13T15:04:10+03:00
Общество

«Северяне против коронавируса»: ямальцам помогут продуктовыми наборами

Помощь получат малообеспеченные семьи с детьми, пенсионеры и инвалиды
Анна Полякова
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«Северяне против коронавируса»: ямальцам помогут продуктовыми наборами«Северяне против коронавируса»: ямальцам помогут продуктовыми наборамиФото: Ольга Крыльцова
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Ямальцы, которые оказались в трудной жизненной ситуации во время пандемии, будут получать продуктовые наборы. Акция социальной помощи, стартовавшая в регионе, называется «Северяне против коронавируса». Ее участниками могут стать малообеспеченные семьи с детьми, пожилые в возрасте от 60 лет и инвалиды.

Кроме доставки бесплатных продуктов нуждающимся, в рамках акции будет организована доставка готовых обедов врачам и медсестрам, работающих с больными коронавирусом, сообщает Муксун FM. В рамках акции «Северяне» за два месяца оплатят подключение к интернету школьников из малообеспеченных семей и внесут абонентскую плату, чтобы образовательный процесс не прерывался ни у одного ребенка. Заявки можно оставить на официальном сайте акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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