2020-04-13T14:08:11+03:00
Общество

Строительство на Ямале во время пандемии продолжится по новым правилам

Доставка работников, организация питания и проживание - под контролем штаба
Анна Полякова
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Строительство на Ямале во время пандемии продолжится по новым правилам Фото: yanao.ruСтроительство на Ямале во время пандемии продолжится по новым правилам Фото: yanao.ru
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Строительство объектов на Ямале продолжится, но во время коронавируса будет вестись по новым правилам. К такому решению пришли в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО. Для обеспечения безопасности и снижения рисков распространения инфекции для застройщиков и подрядчиков вводятся определенные условия.

В них оговаривается доставка работников на стройплощадку на спецавтотранспорте, организация питания и мест приёма пищи на объекте с последующей дезинфекцией, организация ежедневного медосмотра. Места временного проживания строителей - общежития, хостелы, гостиницы – будут регулярно дезинфицировать.

Курировать строительство объектов будут штабы, расположенные вне общественных мест, например, на строительной площадке, в нежилых помещениях.

- Руководители строительных организаций несут персональную ответственность за принятые меры безопасности на территории строительных площадок в округе. Обращаюсь к вам: в ваших руках здоровье сотрудников и их близких. Прошу серьёзно подойти к новым правилам работы и их неукоснительному соблюдению, - подчеркнул замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов, обращаясь к руководству организаций.

Контроль за соблюдением строительными организациями новых правил работы будут осуществлять муниципальные власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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