2020-04-13T13:53:36+03:00
Происшествия

Новуренгоец за поножовщину во время застолья получил два года колонии

Раненого собутыльника удалось спасти
Анна Полякова
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Новуренгоец, пырнувший собутыльника ножом, получил срокНовуренгоец, пырнувший собутыльника ножом, получил срокФото: Ольга Крыльцова
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Новоуренгоец два года проведет в исправительной колонии общего режима за ножевое ранение. Само преступление произошло 31 августа 2019 года. Тогда в дежурную часть поступило сообщение из приемного отделения больницы о том, что оказана помощь мужчине. Кто-то вонзил нож ему в живот.

Выяснилось, что раненый распивал спиртные напитки в квартире с ранее не судимым знакомым 1971 года рождения. Во время застолья между ними произошла ссора. Собутыльник в качестве аргумента выбрал нож и ударил им в живота оппоненту.

Агрессора судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». В результате Новоуренгойский суд вынес решение о признании гражданина виновным, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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