Поезда на Ямале из-за коронавируса будут ходить по новому расписанию

13 Апр 2020 2020-04-13T12:38:07+03:00

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В расписании движения ряда поездов вносятся изменения. Новый график, который анонсирован «РЖД», коснется и ямальских направлений, сообщает правительство ЯНАО.

Так, например, поезд № 209/210 по маршруту «Москва – Лабытнанги» перестанут выполнять рейсы из столицы с 30 мая до 24 июня. Из Лабытнанги со 2 по 27 июня. В дальнейшем возможна корректировка перевозок на этом направлении. При этом фирменный поезд №021Н/022Я Лабытнанги - Москва и обратно будет курсировать, как и прежде, два раза в неделю.

Поезд № 109/110 Москва – Новый Уренгой с 14 апреля по 12 декабря перестает курсировать ежедневно и переходит в режим «через день». Из Москвы с 14 апреля по 30 мая поезд пойдет по четным числам, из Нового Уренгоя с 17 апреля по 31 мая - по нечетным числам.

Рейс №126/125 Новосибирск - Новый-Уренгой, ранее ходивший через день, с 15 апреля будет курсировать только раз в четыре дня.

Поезд №310/309 Новый-Уренгой - Пермь с 17 апреля и обратно отменен. Средства за приобретенные билеты пассажирам вернут в полном объеме. Перевозчик отмечает, что билеты на поезда РЖД можно вернуть без каких-либо штрафных санкций и сборов до 1 июня. На период летних каникул скидка для школьников и детей дошкольного возраста сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU