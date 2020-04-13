Юные дипломаты Ямала участвуют в онлайн-проектах Дипломатической академии МИДа

13 Апр 2020 2020-04-13T11:40:23+03:00

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Юные дипломаты Салехарда, Лабытнанги и посёлка Харп стали участниками просветительско-образовательного онлайн-проекта «Университетские субботы» Дипломатической академии МИД России.

Профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров прочитал им интерактивные лекции. Школьники узнали об истории и традициях российской дипломатической службы, основных вехах международной политики периода холодной войны.

- Университетские субботы – это еще и мастер-классы, квесты и другие мероприятия на дистанционных площадках вузов, музеев, институтов и выставочных центров Москвы. Проект помогает старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии, расширить знания по необходимым предметам, - говорит начальник отдела по развитию международной кооперации и экспорта департамента внешних связей ЯНАО Евгения Титовская.

Дипломатическая академия МИД России также пригласила юных дипломатов Ямала принять участие в акции «Навстречу Дню Победы», приуроченной к 75-летию знаменательной даты. В рамках проекта запланированы четыре онлайн-концерта, в которых участники вместе исполнят любимые песни о войне. 7 мая 2020 года состоится запись песни «День Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU