В Салехарде ищут убийцу, зарезавшего семейную пару

13 Апр 2020 2020-04-13T11:02:57+03:00

Женщина скончалась на месте преступления, мужчина умер в реанимации

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В Салехарде разыскивают убившего семейную пару. Возбуждено уголовное дело по факту криминальной смерти мужчины и женщины.

Утром 12 апреля в квартире обнаружены супруги с колото-резанными ранениями. К этому моменту 33-летняя женщина уже скончалась, ее муж был еще жив. Однако спасти его не удалось. 39-летний мужчина умер в реанимационном отделении больницы.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в ходе незамедлительно проведенных следственных действий обстоятельства совершенного преступления на данный момент установлены. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU