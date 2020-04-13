В Салехарде ищут убийцу, зарезавшего семейную пару
Женщина скончалась на месте преступления, мужчина умер в реанимации
В Салехарде ищут убийцу, зарезавшего семейную паруФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде разыскивают убившего семейную пару. Возбуждено уголовное дело по факту криминальной смерти мужчины и женщины.
Утром 12 апреля в квартире обнаружены супруги с колото-резанными ранениями. К этому моменту 33-летняя женщина уже скончалась, ее муж был еще жив. Однако спасти его не удалось. 39-летний мужчина умер в реанимационном отделении больницы.
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в ходе незамедлительно проведенных следственных действий обстоятельства совершенного преступления на данный момент установлены. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU