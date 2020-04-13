13 Апр 2020 2020-04-13T10:24:24+03:00

Ямальские семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трёх лет Фото: Ольга Крыльцова

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Ямальские семьи, имеющие или имевшие право на материнский капитал, с апреля по июнь получат ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей. Деньги будут предоставлены на каждого ребенка в возрасте до трёх лет.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Напомним, такое нововведение соответствует указу Президента, подписанному 7 апреля 2020 года. Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федеральной казны. Выделенная помощь не уменьшает размер маткапитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры соцпомощи.

Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР по ЯНАО в настоящее время можно только по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU