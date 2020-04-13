Пуровчанин, пытаясь рефинансировать кредит, нарвался на мошенника

13 Апр 2020 2020-04-13T10:15:30+03:00

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В Пуровском районе расследуют уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал местный житель. Мужчина, обратившись в полицию, рассказал, что 7 апреля на одном из сайтов банковского учреждения оставил заявку на рефинансирование кредита.

Ему перезвонил неизвестный мужчина, представившись представителем банка, и сообщил, что для проведения данной процедуры необходимо перечислить 10 000 рублей, указал номер расчетного счета. Пуровчанин был уверен, что общается с представителем банка и перевел деньги.

Через некоторое время неизвестный вновь позвонил и потребовал перевести еще 30 000 рублей, Только тогда ямалец понял, что общается с мошенником, и прервал телефонный разговор. В полиции он признался, что о существующей схеме обмана он знал из СМИ.

Полицейские устанавливают личность мошенника, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает, что для переоформления кредитных обязательств нужно обращаться в проверенные банковские учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU