Пуровчанин, пытаясь рефинансировать кредит, нарвался на мошенника
В Пуровском районе расследуют уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал местный житель. Мужчина, обратившись в полицию, рассказал, что 7 апреля на одном из сайтов банковского учреждения оставил заявку на рефинансирование кредита.
Ему перезвонил неизвестный мужчина, представившись представителем банка, и сообщил, что для проведения данной процедуры необходимо перечислить 10 000 рублей, указал номер расчетного счета. Пуровчанин был уверен, что общается с представителем банка и перевел деньги.
Через некоторое время неизвестный вновь позвонил и потребовал перевести еще 30 000 рублей, Только тогда ямалец понял, что общается с мошенником, и прервал телефонный разговор. В полиции он признался, что о существующей схеме обмана он знал из СМИ.
Полицейские устанавливают личность мошенника, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция напоминает, что для переоформления кредитных обязательств нужно обращаться в проверенные банковские учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU