2020-04-13T09:48:01+03:00
Общество

Дежурных детских садов на Ямале станет больше

Дополнительные группы открываются с 13 апреля
Анна Полякова
Поделиться:
Дежурных детских садов на Ямале станет больше Фото: do.yanao.ruДежурных детских садов на Ямале станет больше Фото: do.yanao.ru
Изменить размер текста:

С 13 апреля на Ямале открываются новые дежурные группы в детских садах. Их наполняемость не будет превышать 12 человек. Сделано это в целях профилактики ОРВИ и других инфекционных заболеваний.

Как сообщает департамент образования ЯНАО, всего в автономном округе определено 35 базовых детских сада во всех муниципальных образованиях автономного округа и сельских территориях. Организовано 47 дежурных групп.

Напомним, на территории региона до 30 апреля во всех школах, детских садах и других образовательных учреждениях, как и по всей стране, объявлены нерабочие дни.

Однако в этот период остаются на посту медработники, представители экстренных и оперативных служб. Для детей тех родителей, которые бесперебойно обеспечивают жизнедеятельность населения во время нерабочих дней, в детсадах организованы такие группы. В них будут приниматься дети при объективной необходимости: если родители не могут работать в удаленном режиме и у них нет возможности оставить детей под присмотром дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальские семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трёх лет
Пуровчанин, пытаясь рефинансировать кредит, нарвался на мошенника
Дежурных детских садов на Ямале станет больше
Совхоз в Пуровском районе начал пополняться «ямальским соболем»
В Ноябрьске и Надыме ночью горели девятиэтажки
Ямалспас проводит дезинфекцию объектов в округе
Зимник «Лабытнанги - Теги» частично закрыли
На Ямале даты свадеб перенесли больше половины пар
В ямальской тундре пострадал пассажир перевернувшегося снегохода
Берега реки Пур приблизятся ещё на 105 метров
Погода на Ямале 13 апреля: день пройдет в основном без осадков
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 апреля 2020 года составило 62
На Ямале приняли два пакета мер поддержки предпринимателей
В Новом Уренгое случился пожар
Число заболевших COVID-19 на Ямале выросло до 62
Погода на Ямале 12 апреля: весеннее солнце и ясное небо
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 апреля 2020 года составило 58 человек
Коронавирус на Ямале: какую поддержку окажет округ предпринимателям
Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 апреля 2020: на Ямале восемь новых случаев заболевания коронавирусом
Профилактические меры на Ямале от коронавируса: в Пангодах продезинфицируют весь жилой фонд
Осторожно, фейк! Родителям Ямала рассылают недостоверную информацию о дистанционном образовании
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 апреля 2020 года составило 50 человек
В Тазовском районе опора ЛЭП раздавила рабочего в кабине КамАЗа
Въезд и выезд в Салехард с 11 апреля будет разрешаться только по пропускам
Дальневосточный фонд высоких технологий вложил в Promobot 200 млн рублей
Действие временных медицинских полисов продлили до конца 2020 года
Ямал приобретает дополнительное оборудование для больных коронавирусом
Новоуренгоец, пнувший полицейского, ждет суда