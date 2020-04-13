Дежурных детских садов на Ямале станет больше

13 Апр 2020 2020-04-13T09:48:01+03:00

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С 13 апреля на Ямале открываются новые дежурные группы в детских садах. Их наполняемость не будет превышать 12 человек. Сделано это в целях профилактики ОРВИ и других инфекционных заболеваний.

Как сообщает департамент образования ЯНАО, всего в автономном округе определено 35 базовых детских сада во всех муниципальных образованиях автономного округа и сельских территориях. Организовано 47 дежурных групп.

Напомним, на территории региона до 30 апреля во всех школах, детских садах и других образовательных учреждениях, как и по всей стране, объявлены нерабочие дни.

Однако в этот период остаются на посту медработники, представители экстренных и оперативных служб. Для детей тех родителей, которые бесперебойно обеспечивают жизнедеятельность населения во время нерабочих дней, в детсадах организованы такие группы. В них будут приниматься дети при объективной необходимости: если родители не могут работать в удаленном режиме и у них нет возможности оставить детей под присмотром дома.

ИСТОЧНИК KP.RU