2020-04-13T09:38:39+03:00
Экономика

Совхоз в Пуровском районе начал пополняться «ямальским соболем»

Качество ценных зверей не уступает мировым стандартам
Анна Полякова
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Совхоз в Пуровском районе начал пополняться «ямальским соболем» Фото: Администрация Пуровского районаСовхоз в Пуровском районе начал пополняться «ямальским соболем» Фото: Администрация Пуровского района
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На звероферме совхоза «Верхне-Пуровский» идет щенение соболей. Всего мамами станут 1300 самок, 50 из них уже произвели на свет потомство. Обычно рождается у них от 1 до 6 детенышей.

Напомним, разведением соболей совхоз занимается уже более 10 лет и добился того, чтобы зверьки, завезенные изначально из средней полосы страны, адаптировавшись, стали местными. «Ямальский соболь» – именно так называют мех здешних животных за пределами округа, его качество не уступает мировым стандартам.

- Мездра толстая, подпушь богатая, ось длинная, - характеризует ямальского соболя директор совхоза Надир Гаджиев.

Сейчас поголовье ценных зверей насчитывает уже более 3,5 тысяч особей. Наращивать их численность предприятие продолжает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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