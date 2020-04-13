В Ноябрьске и Надыме ночью горели девятиэтажки

13 Апр 2020 2020-04-13T08:58:27+03:00

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В Ноябрьск ночью с воскресенья на понедельник горел в жилой девятиэтажный дом на улице Магистральная. Сообщение о ЧП поступило в 00:52 13 апреля. В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава, в распоряжении которых было 5 единиц спецтехники МЧС. В 01:06 пожар был ликвидирован. Жара огня не выдержал изоляционный кабель электрощитовой.

Этой же ночью час спустя в городе произошло возгорание в жилом девятиэтажном доме улице Кедровая в Надыме. В 02:30 пожар удалось потушить. В ликвидации ЧП участвовали 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС. Огнем повреждена дверь подсобного помещения. Причина пожаров и ущерб устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU