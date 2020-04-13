2020-04-13T08:50:53+03:00
Общество

Ямалспас проводит дезинфекцию объектов в округе

В поселке Пангоды обработают весь жилой фонд
Анна Полякова
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Ямалспас проводит дезинфекцию объектов в округе Фото: yanao.ruЯмалспас проводит дезинфекцию объектов в округе Фото: yanao.ru
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Порядка 40 ямальских спасателей участвуют в профилактических мероприятиях в борьбе с коронавирусом. В поселке Пангоды НАдымского районе, где объявлен карантин, обработают весь жилой фонд. Напомним, именно в этом населенном пункте выявлено больше всего больных 21 случай из 62.

С введением карантинного режима здесь работники Ямалспаса проводят регулярную дезинфекцию объектов территории. На сегодняшний день обработка проведена в 22 жилых домах, аптеке и в 4 магазинах посёлка.

Также спасатели дезинфицируют объекты Салехарда, это крупные торговые точки, а также учреждения спорта.

- Помимо работ по дезинфекции, наши спасатели находятся на контрольно-пропускных пунктах совместно с полицией и казаками, у водителей замеряют температуру и выдают памятки безопасности, - сообщил начальник ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» Сергей Кудрявцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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