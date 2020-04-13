2020-04-13T08:36:36+03:00
Общество

Зимник «Лабытнанги - Теги» частично закрыли

Движение разрешено только по участку «Лабытнанги – Мужи»
Анна Полякова
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Зимник «Лабытнанги - Теги» частично закрыли Фото: yanao.ruЗимник «Лабытнанги - Теги» частично закрыли Фото: yanao.ru
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На Ямале с 0.00 часов 13 апреля закрыли участок «Мужи – Азовы» зимней автодороги «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги». Как сообщили в дорожной дирекции, это связано с прекращением работы муниципальных зимних трасс Шурышкарского района («Чёрный-Мыс – Овгорт», «Развилка – Азовы – Горки – Лопхари», «Развилка – Новый Киеват»).

Напомним, еще один участок «Азовы–Теги» закрыт с 6 апреля. В настоящее время движение разрешено только по дороге «Лабытнанги – Мужи». Здесь пропускают полноприводный транспорт не тяжелее 30 тонн.

По сезонной трассе «Коротчаево – Красноселькуп» движение разрешено для полноприводных транспортных средств: с 08.00 до 20.00 общей массой до 3,5 тонн; с 20.00 до 08.00 общей массой до 20 тонн.

Ледовая переправ через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги работает для колесных транспортных средств массой до 30 тонн, для гусеничных – до 45 тонн.

Зимник «Салехард – Надым» закрыто в связи с окончанием сезона с 10 апреля. Движение по зимнику «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» так и не открывали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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