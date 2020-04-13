2020-04-13T07:42:52+03:00
Общество

На Ямале даты свадеб перенесли больше половины пар

Эти северяне не хотят проведения скромной регистрации без гостей
Анна Полякова
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На Ямале даты свадеб больше половины пар перенесли Фото: Служба загс ЯНАОНа Ямале даты свадеб больше половины пар перенесли Фото: Служба загс ЯНАО
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Больше половины ямальских пар решили перенести свадьбы на лето после объявления об ограничительных мероприятиях в связи с распространением в автономном округе коронавирусной инфекции (COVID-19). Речь идет о тех новобрачных, которые не хотят проведения скромной регистрации без гостей.

Напомним, Государственная регистрация браков приостановлена до 1 июня. Всем тем, кто ранее подал документы для оформления, предложены новые даты после 1 июня.

- На период с 07 апреля по 30 мая 2020 года в отделы загс Ямало-Ненецкого автономного округа было подано 246 заявлений о заключении брака. Однако 133 пары перенесли свадьбы на более поздний срок, - рассказали «Комсомольской правде – Ямал» в Службе ЗАГС ЯНАО.

Остальные пока настаивают на регистрации в свой день. При этом им придется соблюсти некоторые правила. Церемония бракосочетания будет проведена без гостей. Эта мера принята, чтобы исключить массовое скопление людей в помещении.

Условия государственной регистрации заключения брака регулируются федеральным законодательством и для всех органов загс Российской Федерации одинаковые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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