В ямальской тундре пострадал пассажир перевернувшегося снегохода

13 Апр 2020 2020-04-13T07:16:17+03:00

Водитель, который не справился с транспортным средством, отделался испугом

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В тундре Ямальского района водитель снегохода «Ямаха» не справился с управлением транспорта. Авария произошла около 08 часов 00 минут 11 апреля.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, снегоход опрокинулся, однако сам водитель не пострадал, травмы получил его пассажир.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года в 1688 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 148 травмированы, в их числе 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU