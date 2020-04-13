2020-04-13T06:18:38+03:00
Общество

Берега реки Пур приблизятся ещё на 105 метров

Работы по возведению моста идут круглосуточно
Анна Полякова
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Берега реки Пур приблизятся ещё на 105 метров Фото: yanao.ruБерега реки Пур приблизятся ещё на 105 метров Фото: yanao.ru
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На Ямале строители начали 6-ой этап «надвижки» пролётного строения моста через реку Пур. Берега приблизятся ещё на 105 метров. Работы по его возведению идут круглосуточно, и строится он за счёт частных инвестиций. Долгожданный мост будет запущен в конце 2020 года с опережением графика.

За весь период строительства специалистам предстоит возвести 1023 м конструкций, из них 808 м методом «надвижки».

После окончания очередного этапа будет надвинуто 600 метров полотна, то есть завершим 75% запланированных работ по «надвижке».

- Для минимизации заражения наших сотрудников, а также уменьшения риска распространения новой коронавирусной инфекции на объекте и в жилом городке приняты соответствующие меры, рекомендованные Роспотребнадзором», - прокомментировал руководитель проекта АО «Мостострой – 11» Артём Лопарев.

Продолжается подготовка к следующему этапу – смонтировано 3 548 тонн металлических конструкций. Одновременно на объекте ведутся работы по укреплению откосов насыпи матрацами рено и устройство ливневой напорной канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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