13 Апр 2020 2020-04-13T05:16:21+03:00

Погода на Ямале 13 апреля: день пройдет в основном без осадков Фото: pixabay.com

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В понедельник, 13 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -6 градусов. Пасмурно, весь день будет идти снег. Ветер северо-восточный 8 м/с.

В Ноябрьске +3 градуса. Пасмурно, дождь пройдет только утром. Ветер южный 5 м/с.

В Новом Уренгое 0 градусов, пасмурно, без осадков. Штиль.

В Надыме +1 градус. Переменная облачность, во второй половине дня – снег с дождем. Ветер северо-восточный 3 м/с.

В Губкинском +3 градуса, пасмурно, но без осадков. Ветер южный 4 м/с.

В Тарко-Сале +3 градуса, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер южный 3 м/с.

В Муравленко +3 градуса, пасмурно. День пройдет без осадков. Ветер южный 4 м/с.

В Лабытнанги -5 градусов, пасмурно, снег. Ветер северо-восточный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU