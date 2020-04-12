2020-04-12T22:59:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 апреля 2020 года составило 62

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 13 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 апреля 2020 года составило 62 человека Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 13 апреля 2020 года составило 62 человека Фото: yanao.ru
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 апреля 2020 года 62. Об этом стало известно от регионального оперативного штаба.

- Вновь выявленные случаи приходятся на членов семей и близкие контакты ранее заболевших в Салехарде и Новом Уренгое. Всем заболевшим оказывается медпомощь в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, - пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Итого на Ямале: Пангоды, Надымский район - 21 случай, новых нет. Салехард - 17 случаев, новых – 1. Новый Уренгой –11 случаев, плюс новых – 3. Ханымей, Пуровский район –9 случаев, новых не подтверждено. На месторождениях Пуровского района всего подтверждено 4 случая, а новых нет.

- Из числа подтвержденных больных госпитализированы к этому часу 32 пациента, 29 переносят инфекцию в легкой форме и проходят лечение амбулаторно в условиях строгой изоляции, - пояснили в депздраве Ямала.

Из госпитализированных пациентов в данный момент один пациент находится в очень тяжелом состоянии на ИВЛ, один - в тяжелом. Остальные пациенты - средней тяжести или удовлетворительно.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация на Ямале такова: 62 случая заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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