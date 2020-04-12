Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 апреля 2020 года составило 62
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 апреля 2020 года 62. Об этом стало известно от регионального оперативного штаба.
- Вновь выявленные случаи приходятся на членов семей и близкие контакты ранее заболевших в Салехарде и Новом Уренгое. Всем заболевшим оказывается медпомощь в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, - пояснили в региональном Роспотребнадзоре.
Итого на Ямале: Пангоды, Надымский район - 21 случай, новых нет. Салехард - 17 случаев, новых – 1. Новый Уренгой –11 случаев, плюс новых – 3. Ханымей, Пуровский район –9 случаев, новых не подтверждено. На месторождениях Пуровского района всего подтверждено 4 случая, а новых нет.
- Из числа подтвержденных больных госпитализированы к этому часу 32 пациента, 29 переносят инфекцию в легкой форме и проходят лечение амбулаторно в условиях строгой изоляции, - пояснили в депздраве Ямала.
Из госпитализированных пациентов в данный момент один пациент находится в очень тяжелом состоянии на ИВЛ, один - в тяжелом. Остальные пациенты - средней тяжести или удовлетворительно.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация на Ямале такова: 62 случая заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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