12 Апр 2020 2020-04-12T16:10:44+03:00

На Ямале приняли два пакета мер поддержки предпринимателей Фото: pixabay.com

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Власти ЯНАО окажут поддержку предпринимателям, бизнес которых страдает из-за эпидемии коронавируса: приняты два пакета мер, также ведется работа над третьим.

Известно, что мерами поддержки смогут воспользоваться ИП и юрлица, включенные в единый реестр МСП, и ведущие деятельность в ряде сферах. Речь о таких направлениях как: гостиничный бизнес, общепит, образование, частные детсады, соцуслуги, развлечения и творческая деятельность, культура и спорт, бани, сауны, солярии.

Также помогут сферам: торговли, СТО, социальным предприятиям, туризму, строительству, торговым центрам и еще нескольким отраслям.

Например, ставка 0% полагается по уплате транспортного налога и отмена платы за разрешение на такси - для транспортной отрасли.

Полный список мер поддержки можно посмотреть на отдельном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU