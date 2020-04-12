В Новом Уренгое случился пожар

12 Апр 2020 2020-04-12T14:04:16+03:00

За десять минут огонь был ликвидирован

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В Новом Уренгое в мкр. Восточный накануне, 11 апреля, в 20:55 произошло возгорание на территории стройки. Подробности стали известны от пресс-службы регионального МЧС.

- К 21:05 пожар был ликвидирован. В тушении были задействованы девять человек и две единицы спецтехники МЧС. Огнем поврежден пеноплекс. Точная причина пожара и ущерб устанавливаются, - уточнили огнеборцы.

По словам спасателей, даже всякий брошенный окурок или спичка может вызвать возгорание

- Следует избегать курения в постели. Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены электророзетки, заранее вызывайте электромонтера, - жали рекомендации спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU