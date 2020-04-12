12 Апр 2020 2020-04-12T11:01:06+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 апреля 2020 года составило 70 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 12 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 апреля 2020 года: 70 человек. За сутки прирост заболевших составил 12 человек.

Отметим, что за последние сутки в целом в России подтверждены 2 186 случаев коронавируса в 52 регионах, при этом выздоровели 246 человек. Всего в РФ зарегистрировано 15 770 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 291 человека.

Также за сутки зафиксировано 24 смертей: 14 - Москва, 4 - Московская область, 2 - Чечня, 1 - Костромская область, 1 - Башкирия, 1 - Ингушетия. За весь период в России от коронавируса скончалось уже 130 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация на Ямале такова: 70 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU