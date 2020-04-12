Погода на Ямале 12 апреля: весеннее солнце и ясное небо
В воскресенье, 12 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура за день упадет от 0 до -6 градусов. В основном ясная погода, но в первой половине дня пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 6 м/с.
В Ноябрьске +6 градусов. В течение дня солнечная погода, осадков не ожидается. Ветер южный 6 м/с.
В Новом Уренгое +4 градусов, облачно. Ветер южный 8 м/с.
В Надыме +2 градуса, солнечно. Ветер южный 8 м/с.
В Губкинском +6 градусов, солнце. Ветер юго-восточный 4 м/с.
В Тарко-Сале +6 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный 4 м/с.
В Муравленко +8 градусов, малооблачно. День пройдет без осадков. Ветер южный 6 м/с.
В Лабытнанги -3 градуса, облачно. В первой половине дня пройдет кратковременный снег. Ветер юго-западный 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU