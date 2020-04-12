2020-04-12T05:03:42+03:00
Общество

Погода на Ямале 12 апреля: весеннее солнце и ясное небо

В среднем температура +6 градусов
Руслан Савинов
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Погода на Ямале 12 апреля: весеннее солнце и ясное небоПогода на Ямале 12 апреля: весеннее солнце и ясное небоФото: pixabay.com
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В воскресенье, 12 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура за день упадет от 0 до -6 градусов. В основном ясная погода, но в первой половине дня пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Ноябрьске +6 градусов. В течение дня солнечная погода, осадков не ожидается. Ветер южный 6 м/с.

В Новом Уренгое +4 градусов, облачно. Ветер южный 8 м/с.

В Надыме +2 градуса, солнечно. Ветер южный 8 м/с.

В Губкинском +6 градусов, солнце. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале +6 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В Муравленко +8 градусов, малооблачно. День пройдет без осадков. Ветер южный 6 м/с.

В Лабытнанги -3 градуса, облачно. В первой половине дня пройдет кратковременный снег. Ветер юго-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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