Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 апреля 2020 года составило 58 человек
За последние сутки еще восемь тестов на COVID-19 оказались положительными. На сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 58 случаев заболевания коронавирусом.
Все случаи выявили в Салехарде. Контактные по заболевшим установлены, обследованы и изолированы. Всем заболевшим оказывается медицинская помощь в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Теперь в окружной столице 16 заразившихся.
В Пангодах Надымского района новых случаев нет, в «инфекционке» лечатся 21 ямалец. В Новом Уренгое – восемь инфицированных, новых нет. В поселке Ханымей Пуровского района – девять больных коронавирусом, новых не подтверждено. На месторождениях Пуровского района подтверждено четыре случая заражения COVID-19, новых нет.
Из числа подтвержденных больных госпитализированы к этому часу 31 пациент, 26 переносят коронавирус в легкой форме и проходят лечение амбулаторно. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, его подключили к искусственной вентиляции легких, еще один также в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести или удовлетворительном.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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