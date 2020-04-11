Коронавирус на Ямале: какую поддержку окажет округ предпринимателям
По 30 тысяч рублей выплатят индивидуальным предпринимателям Ямала, пострадавшим из-за коронавируса. Об этом сообщило правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.
Это второй пакет мер поддержки для предпринимательского сообщества Ямала. Единовременные разовые выплаты для наиболее пострадавших из-за коронавируса ИП будут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе.
Для получения выплаты предпринимателю необходимо предоставить в агентство «Мой бизнес» перечень документов, подробности на сайте www.сохранибизнес89.рф. Скан-копии следует подавать дистанционно на электронную почту: goy@mb89.ru или через форму подачи заявки на сайте www.сохранибизнес89.рф. Личного присутствия заявителя не требуется.
Перед подачей заявления предпринимателю необходимо проверить свой статус в Едином реестре малого и среднего предпринимательства на сайте rmsp.nalog.ru. Отсутствие в реестре, а также наличие налоговой задолженности и действующий процесс реорганизации, ликвидации или банкротства являются основаниями для отказа в выплате.
Справка КП
На Ямале приняты два пакета мер поддержки бизнеса, которые призваны помочь более 7 тыс. малых и средних предприятий, их сотрудниками являются более 20 тыс. жителей региона. Для всех предпринимателей вне зависимости от деятельности действует мораторий на 2020 год на платежи по аренде государственного и муниципального имущества и земли, а также отсрочка на полгода для заемщиков фонда микрофинансирования Ямала. С полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться на сайте сохранибизнес89.рф. Для предпринимателей работает «горячая линия» – 8 800 350 00 89.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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