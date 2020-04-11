Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 апреля 2020: на Ямале восемь новых случаев заболевания коронавирусом

11 Апр 2020 2020-04-11T12:13:32+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 апреля 2020

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Днем 11 апреля оперативный штаб Ямала сообщил, что центральный аппарат Роспотребнадзора России подтвердил восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. К настоящему моменту в округе 58 больных COVID-19.

– Все вновь выявленные случаи приходятся на Салехард. Контактные по заболевшим установлены, обследованы и изолированы. Всем заболевшим оказывается медицинская помощь в соответствии с рекомендациями Минздрава России, – подчеркивает окружной оперштаб.

Специалисты дополняют, что теперь в окружной столице 16 больных коронавирусом. В Пангодах Надымского района новых случаев нет, в «инфекционке» лечатся 21 ямалец. В Новом Уренгое – восемь инфицированных, новых нет. В поселке Ханымей Пуровского района – девять больных коронавирусом, новых не подтверждено. На месторождениях Пуровского района подтверждено четыре случая заражения COVID-19, новых нет.

Из числа подтвержденных больных госпитализированы к этому часу 31 пациент, 26 переносят коронавирус в легкой форме и проходят лечение амбулаторно. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, его подключили к искусственной вентиляции легких, еще один также в тяжелом состоянии – оба пациента жители Пангод. Остальные в состоянии средней тяжести или удовлетворительном.

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ИСТОЧНИК KP.RU