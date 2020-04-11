Профилактические меры на Ямале от коронавируса: в Пангодах продезинфицируют весь жилой фонд

11 Апр 2020 2020-04-11T08:57:47+03:00

К 10 апреля спасатели обработали 22 жилых дома, аптеки и четыре магазина. Фото: www.yanao.ru

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В связи с режимом карантина в п. Пангоды Надымского района сотрудники Ямалспаса регулярно дезинфицируют объекты на территории всего поселка. К 10 апреля спасатели обработали 22 жилых дома, аптеки и четыре магазина. До конца карантинных мероприятий Ямалспас продезинфицируют весь жилой фонд Пангод.

Напомним, 9 апреля 2020 года скончался пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 47-летний житель Пангод был госпитализирован в инфекционное отделение Надымской больницы с симптомами ОРВИ 30 марта. 6 апреля у пациента подтвердился COVID-19. 7 апреля заболевший почувствовал себя хуже, его подключили к ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, мужчина умер.

Также спасатели обрабатывают дезинфицирующим средством крупные торговые точки и учреждения спорта в Салехарде.

– Помимо работ по дезинфекции, наши спасатели находятся на контрольно-пропускных пунктах совместно с полицией и казаками, у водителей замеряют температуру и выдают памятки безопасности, – сообщил начальник управления аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Кудрявцев.

Всего в округе в профилактических мероприятиях в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 задействовано около 40 спасателей.

Дополним, ямальский оперштаб сообщает, что отраслевики готовы обеспечить управляющие компании Ноябрьска дезинфицирующим средством для обработки подъездов и других мест общего пользования. В Лабытнанги магазины организовали пошив защитных масок. В этой работе подключились и общественники.

Также предприниматели Лабытнанги и п. Ханымей развозят бесплатные продукты пенсионерам и многодетным семьям, горячие обеды, кофе. А ямальские СТО бесплатно оказывают шиномонтажные услуги медицинскому автотранспорту и пожарным.

Оперштаб ЯНАО рекомендует жителям округа оставаться дома, без острой необходимости не покидать жилье и свести к минимуму все контакты. Особенно важно придерживаться режима самоизоляции северянам из группы риска – старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

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Люди обеспечены специальными защитными костюмами, респираторами, перчатками (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU