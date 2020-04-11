Осторожно, фейк! Родителям Ямала рассылают недостоверную информацию о дистанционном образовании

11 Апр 2020 2020-04-11T08:03:40+03:00

Видео пришло к ямальцам из другого региона России

Изменить размер текста: A A

В мессенджерах по чатам родителей Ямало-Ненецкого автономного округа распространяется видео, которое никакого отношения не имеет к жителям округа, заявляет оперштаб ЯНАО.

В видео заявлением выступает заместитель главы города Хабаровск Елена Лагошина. Она сообщает, что учащиеся младших классов отправятся на каникулы с 13 апреля, школьники 4–6 классов заочно сдадут всероссийские проверочные работы и отправятся на отдых с 20 апреля. На видео обрезано начало выступления, поэтому складывается впечатление, что это говорится о местных школах. Озвученная информация для ямальских школ не актуальна.

Как ранее сообщала ямальская «Комсомолка», школьники перешли на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий с 6 апреля. Рабочее место каждого ребенка организовано дома.

Дистанционное обучение проводится на наиболее востребованных электронных образовательных платформах: «Российская электронная школа», платформа «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», «Якласс», Skyes, электронные учебники издательства «Просвещение», «Мобильное электронное образование», а также с использованием инструментов АИС «Сетевой город. Образование».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученики Ямала переходят на дистанционное обучение

Учителей просят не загружать школьников домашним заданием (подробнее).

Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 апреля 2020: медиков переселили в гостиницы

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 апреля 2020 года (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU