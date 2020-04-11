2020-04-11T08:03:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Осторожно, фейк! Родителям Ямала рассылают недостоверную информацию о дистанционном образовании

Видео пришло к ямальцам из другого региона России
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Ямальские школьники с 6 апреля обучаются дистанционно. Фото: департамент образования ЯНАОЯмальские школьники с 6 апреля обучаются дистанционно. Фото: департамент образования ЯНАО
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В мессенджерах по чатам родителей Ямало-Ненецкого автономного округа распространяется видео, которое никакого отношения не имеет к жителям округа, заявляет оперштаб ЯНАО.

В видео заявлением выступает заместитель главы города Хабаровск Елена Лагошина. Она сообщает, что учащиеся младших классов отправятся на каникулы с 13 апреля, школьники 4–6 классов заочно сдадут всероссийские проверочные работы и отправятся на отдых с 20 апреля. На видео обрезано начало выступления, поэтому складывается впечатление, что это говорится о местных школах. Озвученная информация для ямальских школ не актуальна.

Как ранее сообщала ямальская «Комсомолка», школьники перешли на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий с 6 апреля. Рабочее место каждого ребенка организовано дома.

Дистанционное обучение проводится на наиболее востребованных электронных образовательных платформах: «Российская электронная школа», платформа «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», «Якласс», Skyes, электронные учебники издательства «Просвещение», «Мобильное электронное образование», а также с использованием инструментов АИС «Сетевой город. Образование».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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