10 Апр 2020 2020-04-10T23:00:10+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 апреля 2020 года составило 50 человек Фото: yanao.ru

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 11 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 11 апреля 2020 года. За последние сутки еще 9 тестов на COVID-19 оказались положительными, и теперь в регионе зарегистрировано 50 случаев заболевания.

Все вновь выявленные случаи приходятся на Пуровский район. 8 новых случаев - поселок Ханымей, в котором 5 апреля был введен карантин. Один новый случай подтвержден на месторождении.

Основная часть заболевших - жители поселка Пангоды Надымского района - всего 21 случай. В Салехарде - 8 заразившихся, в Новом Уренгое –8. В Ханымее Пуровского района – 9 заболевших. На месторождениях Пуровского района подтверждено 4 случая коронавируса.

Госпитализированы к этому часу 25 пациентов, 24 лечатся дома, поскольку переносят коронавирус в легкой форме. Один из госпитализированных пациентов в крайне тяжелом состоянии подключен к ИВЛ. Еще один - в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней тяжести или удовлетворительном. Один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус скончался в больнице 9 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU