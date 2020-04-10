В Тазовском районе опора ЛЭП раздавила рабочего в кабине КамАЗа

10 Апр 2020 2020-04-10T16:28:31+03:00

В Тазовском районе начата доследственная проверка по факту гибели рабочего Фото: СУ СКР по ЯНАО

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В Тазовском районе 10 апреля произошла трагедия на территории объекта строительства Русского месторождения. Рухнувшая опора ЛЭП раздавила рабочего в кабине КамАЗа.

Следователи выясняются обстоятельства случившегося, началась доследственная проверка. По предварительным данным следствия, около 13 часов на территории объекта строительства месторождения проводились работы по установке металлической опоры в вертикальное положение.

Внезапно произошло падение конструкции на автомобиль КАМАЗ. В кабине автомобиля в этот момент находился рабочий ООО «Стройгазинвест». Рухнувшая опора проломила крышу кабины, 43-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Фото: СУ СКР по ЯНАО

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU