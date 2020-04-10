В Тазовском районе опора ЛЭП раздавила рабочего в кабине КамАЗа
В Тазовском районе 10 апреля произошла трагедия на территории объекта строительства Русского месторождения. Рухнувшая опора ЛЭП раздавила рабочего в кабине КамАЗа.
Следователи выясняются обстоятельства случившегося, началась доследственная проверка. По предварительным данным следствия, около 13 часов на территории объекта строительства месторождения проводились работы по установке металлической опоры в вертикальное положение.
Внезапно произошло падение конструкции на автомобиль КАМАЗ. В кабине автомобиля в этот момент находился рабочий ООО «Стройгазинвест». Рухнувшая опора проломила крышу кабины, 43-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
Фото: СУ СКР по ЯНАО
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU